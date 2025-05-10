Новинка выполнена по 5-нанометровому техпроцессу, что может указывать на её прототипную стадию или бюджетное позиционирование

В одном из недавних сообщений в Сети появилась информация о том, что Lenovo разрабатывает устройство Yoga Pad Pro 14.5, оснащённое фирменной системой на кристалле под названием SS1101. Эта платформа включает десятиядерный процессор, сконфигурированный как «2 + 2 + 3 + 3», а также графический ускоритель Mali-G720 Immortalis от ARM. Информация о частоте максимального ядра — 3.29 ГГц — уже известна, но данные о типах ядер пока остаются неясными.

Устройство было замечено в Китае, где пользователь @faridofanani96 выложил снимок, предположительно демонстрирующий Yoga Pad Pro 14.5. Однако точные обстоятельства использования чипа SS1101 и сам формат сборки (инженерный образец или почти финальная версия) остаются под вопросом. По данным инсайдера Digital Chat Station, производство чипа ведётся на 5-нанометровом техпроцессе, который уже считается устаревающим для передовых решений. Тем не менее, это может быть экономически обоснованным шагом, особенно если речь идёт о тестировании.

Среди возможных производителей — Samsung, поскольку она работает с заказчиками, которые выбирают более старые технологические нормы. В то же время TSMC не исключена из числа вариантов. Пока нет информации о количестве GPU-ядер, что говорит о незавершённости данных. Учитывая тенденции, Lenovo делает шаг в сторону автономии от привычных решений, создавая внутренние компоненты для своих устройств.



