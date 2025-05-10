Компания Swissbit выпустила новое поколение аппаратных аутентификаторов iShield Key 2 с поддержкой 300 паролей.

Производитель решений для хранения данных и безопасности Swissbit анонсировал выход линейки аппаратных аутентификаторов iShield Key 2. Устройства нового поколения основаны на стандарте FIDO2 и обеспечивают защиту от фишинга для корпоративных и государственных организаций.

Аутентификаторы построены на чипе NXP и поддерживают технологию беспарольного входа с возможностью хранения до 300 ключей доступа. Про-версии дополнительно оснащены функциями генерации одноразовых паролей HOTP/TOTP и совместимостью со смарт-картами стандарта PIV. Особенностью серии стала модель iShield Key 2 MIFARE, которая объединяет возможности цифровой аутентификации и физического контроля доступа в одном устройстве.

Продуктовая линейка включает три основных варианта исполнения - базовую версию, модель с поддержкой MIFARE и сертифицированную по стандарту FIPS 140-3 Level 3. Все устройства выпускаются в прочном промышленном корпусе на производственных мощностях Swissbit в Берлине.

Новые аутентификаторы доступны с интерфейсом USB-C, а версии с USB-A появятся во втором квартале 2025 года. Устройства поддерживают NFC для бесконтактной работы и могут использоваться в различных сценариях - от контроля доступа в помещения до систем безналичной оплаты.