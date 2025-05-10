Tripwire Interactive назначила глобальный релиз кооперативного шутера Killing Floor 3 на 24 июля.

Разработчики из Tripwire Interactive официально объявили новую дату выхода долгожданного Killing Floor 3. После переноса с первоначально запланированного марта, игра появится 24 июля на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Студия использовала дополнительное время для доработки проекта с учетом пожеланий сообщества, регулярно публикуя отчеты о прогрессе в разработке.

Действие третьей части разворачивается в 2091 году, через 70 лет после событий Killing Floor 2. Игрокам предстоит сражаться против армии генетически модифицированных существ Zed в составе повстанческого отряда Nightfall. Кооперативный шутер поддерживает до шести игроков, предлагая прокачку навыков и расширенный арсенал оружия.

Креативный директор студии Брайан Виния подчеркнул, что команда стремится оправдать ожидания поклонников серии. Предзаказы на стандартное, делюкс и элитное издание Nightfall уже доступны в цифровых магазинах. Tripwire Interactive известна долгосрочной поддержкой своих проектов, и Killing Floor 3 не станет исключением - после релиза игра будет получать новые контентные обновления.

Поклонники жанра кооперативных шутеров могут отметить в календаре 24 июля - дату, когда состоится возвращение культовой франшизы с обновленным геймплеем и мрачной футуристической атмосферой.