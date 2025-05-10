Новинка предлагает 75% размещение, горячезаменяемые переключатели, RGB-подсветку и совместимость с разными платформами.

Компания YUNZII официально представила новую механическую клавиатуру QL75. Устройство выполнено в 75% формате (84 клавиши) и создано как сочетание классического дизайна печатных машинок и современных технологий. Габариты составляют 328.1 x 214.5 x 64.1 мм, вес — почти полтора килограмма. Конструкция предусматривает верхний монтаж и использование демпфирующего материала для улучшения тактильных ощущений при наборе.

Выбор переключателей включает Onyx Tactile Switch с чёткой тактильной отдачей и Cocoa Cream V2 Linear Switch. Все переключатели можно менять благодаря полностью печатной плате, поддерживающей как 3-пиновые, так и 5-пиновые варианты. Крышки клавиш сделаны из ABS-пластика, покрыты матовым хромированным напылением и обработаны лазером. Подсветка реализована через светодиоды, расположенные на северной стороне, с несколькими режимами цветовых эффектов.

Устройство поддерживает NKRO (полный захват клавиатуры), работает со всеми популярными операционными системами и имеет возможность изменения прошивки через QMK и VIA. Это позволяет переназначать кнопки, создавать макросы и управлять световыми эффектами. Также предусмотрены поворотные регуляторы и тумблеры для медиауправления. Дополнительно в корпус интегрирован держатель для телефона или планшета.

Для связи доступны Bluetooth 5.0, беспроводной сигнал 2.4 ГГц и проводное подключение через USB Type-C с частотой опроса 1000 Гц. В беспроводном режиме питание обеспечивается аккумулятором ёмкостью 4000 мА·ч, что даёт длительное время автономной работы. Модель доступна в двух расцветках — зелёной и розовой, по цене $109.99.