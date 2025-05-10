Компания Gigabyte анонсировала новые материнские платы серии Stealth Ice с обратным расположением разъемов.

Производитель компьютерных компонентов Gigabyte Technology продолжает развивать концепцию Project Stealth, представив новые материнские платы X870 и B850 Aorus Stealth Ice. Эти модели отличаются обратным расположением разъемов и выполнены в белом цвете, что упрощает создание аккуратных систем без видимых кабелей.

Новинки построены на базе чипсетов AMD X870 и B850, поддерживают процессоры Ryzen 9000/8000/7000 серий и оснащены мощной системой питания 18+2+2 фазами. Особенностью плат стала функция X3D Turbo Mode, автоматически оптимизирующая работу процессоров AMD Ryzen и повышающая игровую производительность до 18%.

Для энтузиастов разгона реализована технология D5 Bionic Corsa с искусственным интеллектом, позволяющая достигать частоты оперативной памяти DDR5 до 8200 МТ/с одним нажатием. В системе охлаждения использованы радиаторы с увеличенной в десять раз площадью поверхности.

Серия Stealth Ice предлагает несколько решений для удобства сборки:

- M.2 EZ-Flex - гибкая пластина для оптимального контакта SSD с радиатором

- Встроенные в BIOS драйверы Wi-Fi

- Увеличенный до 64 МБ объем BIOS

- Безинструментальные крепления для компонентов

Производитель сотрудничает с ведущими брендами корпусов, включая Corsair и Fractal Design, предлагая более 25 моделей корпусов, оптимизированных для плат с обратным расположением разъемов. Новинки поддерживают PCIe Gen 5 для видеокарт и накопителей, а также оснащены Wi-Fi 7 и 5G LAN.