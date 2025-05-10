Компания Noctua выпустила новые крепежные пластины NM-IMB8 для улучшения охлаждения флагманских процессоров Intel.

Производитель систем охлаждения Noctua анонсировал специальные крепежные пластины NM-IMB8 для топового кулера NH-D15 G2. Новинка предназначена для оптимизации теплоотвода с 20- и 24-ядерных процессоров Intel поколения LGA1851, включая модели Core Ultra 9 285K и Core Ultra 7 265K.

Инженеры Noctua разработали решение, которое смещает радиатор на 3.7 мм к северной и 2 мм к восточной стороне сокета. Такое позиционирование увеличивает давление непосредственно над наиболее нагреваемой зоной кристалла процессора. По данным компании, это позволяет снизить температуру на 3°C для версии кулера HBC и на 1°C для стандартной модификации.

Генеральный директор Noctua Роланд Моссиг отметил, что NH-D15 G2 уже зарекомендовал себя как эталонный кулер премиум-класса, а новые крепежные элементы дополнительно улучшат его эффективность. Особенность современных многоядерных процессоров Intel заключается в смещенном расположении зоны максимального нагрева, что и стало предпосылкой для создания специализированного крепления.

Установка NM-IMB8 не требует замены других компонентов системы крепления - используются оригинальные винты и прокладки. Производитель подчеркивает, что стандартная версия кулера по-прежнему остается рекомендованным выбором для LGA1851, демонстрируя лучшие показатели как с новыми креплениями, так и без них.

Новые крепежные пластины уже доступны для заказа на официальном сайте Noctua по цене 3.90 евро/долларов, через 2-3 недели они появятся на Amazon по цене 4.90 евро/долларов. Компания предупреждает, что NM-IMB8 совместимы только с определенными моделями кулеров, включая NH-D15 G2, NH-D12L и несколько модификаций NH-L12.