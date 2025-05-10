Шведская компания Fractal Design анонсировала выход своей первой игровой гарнитуры Scape 18 июня 2025 года.

Компания Fractal Design, известная своими компьютерными корпусами и системами охлаждения, расширяет ассортимент продукции, выпустив первую игровую гарнитуру под названием Scape. Устройство сочетает в себе скандинавский дизайн с передовыми аудиотехнологиями, предлагая геймерам беспроводной звук высокого качества.

Гарнитура отличается минималистичным внешним видом с мягкими тканевыми вставками и поставляется с док-станцией для зарядки. Scape поддерживает два типа подключения - низколатентный беспроводной адаптер для игр и Bluetooth 5.3 для подключения к нескольким устройствам одновременно. Отсоединяемый микрофон с функцией отключения при поднятии обеспечивает удобство общения во время игровых сессий.

Особенностью новинки стала система настройки звука Adjust Pro, доступная через онлайн-инструмент без необходимости установки дополнительного программного обеспечения или регистрации. Пользователи могут выбирать из нескольких аудиопрессетов и регулировать подсветку устройства.

Ожидается, что гарнитура поступит в продажу по рекомендованной цене 199.99 долларов США, однако конечная стоимость может варьироваться в зависимости от региона. Scape станет первым аудиоустройством в линейке продукции Fractal Design.