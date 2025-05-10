Компания Paradox Interactive официально объявила о разработке Europa Universalis V, новой части культовой серии исторических стратегий.

Проект создается студией Paradox Tinto с учетом многолетнего опыта и пожеланий поклонников франшизы. Игра предлагает переработанный геймплей на фоне масштабных изменений в игровой механике.

Среди ключевых нововведений разработчики выделяют полностью переработанную карту мира с улучшенной проекцией, что позволило увеличить количество игровых наций и добавить новые географические особенности. Временные рамки кампании расширены - теперь игроки смогут вести свои государства с 1337 года, периода начала Столетней войны, через важнейшие эпохи мировой истории.

Особое внимание уделено системе населения, которая пришла на смену провинциальной системе предыдущих частей. Игрокам предстоит учитывать культурные и религиозные особенности жителей, удовлетворять их потребности и балансировать между интересами различных сословий. Экономическая модель также подверглась значительным изменениям - появилась детализированная система производства и торговли с различными типами зданий и товаров.

Дипломатические и военные механизмы стали глубже и реалистичнее. Теперь последствия масштабных войн непосредственно влияют на население, что вынуждает игроков тщательнее планировать свои действия. Система законов и политик позволяет гибко адаптировать государственное устройство под текущие задачи.

Разработчики подчеркивают, что Europa Universalis V сохранит дух оригинальной серии, одновременно предлагая свежий взгляд на жанр исторических стратегий. Релиз игры запланирован на ближайшее время.