Новинка предлагает четыре варианта сборок с различными рулями и скидкой до 16% при покупке в связке.

Компания Thrustmaster официально начала продажи базы T598 Servo Base, которая уже успела привлечь внимание любителей симрейсинга своей мощной системой обратной связи и точностью управления. В честь запуска представлено сразу четыре специальных набора, каждый из которых ориентирован на определённый стиль гонок: GT, Формулу, ралли и универсальное использование.

Первый вариант сочетает T598 с рулём Ferrari 488 GT3 — лицензированным аксессуаром, подходящим для долгих заездов и имитации спортивных автомобилей. Такая пара подойдёт фанатам игр наподобие Assetto Corsa Competizione или iRacing, где важна детализация и реалистичность поведения машины.

Второй комплект включает в себя не только базу и руль от Ferrari SF1000, но и QR-адаптер, упрощающий замену модулей. Этот набор идеален для тех, кто увлекается формулами и хочет получить максимально аутентичное ощущение от управляемости болида, особенно в проектах вроде F1 24.

Третий пак объединяет T598 с Hypercar Wheel Add-On — решением, сочетающим современный дизайн и материалы высшего качества. Он подходит как для гиперкаров, так и для разнообразных серий, где важна скорость реакции и удобство хватов.

Четвёртый вариант рассчитан на раллистов. База в паре с Evo Racing 32R позволяет точно контролировать траекторию в сложных условиях, что делает его хорошим выбором для DiRT Rally или WRC, где решающее значение имеет сцепление и адаптация к трассе.

Все предложенные наборы дают возможность сэкономить до 16%, если покупать элементы вместе, а не по отдельности. Это делает их выгодным решением для тех, кто хочет быстро собрать игровую установку без потери качества.