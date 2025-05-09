Новинка предлагает рекордную для портативного аккумулятора мощность, а также удобный дисплей и высокую скорость восстановления энергии

Портативное зарядное устройство Aohi Starship Pro 310W стало доступным через кампанию на Indiegogo. Это компактный внешний аккумулятор с двумя USB-C портами по 140 Вт каждый и одним USB-A на 30 Вт, что позволяет одновременно заправлять два MacBook Pro 16 и iPhone без потери скорости. Общая ёмкость составляет 20 000 мА·ч, чего хватает для четырёх с небольшим зарядок iPhone 16.

Производитель утверждает, что новинка способна быстро восполнять свой запас энергии — до 180 Вт при подзарядке. На передней панели расположен небольшой экран, отображающий информацию о состоянии батареи, активных портах и процессе быстрой зарядки. Выполнен пауэрбанк в чёрно-жёлтых тонах, что делает его заметным среди других моделей.

На этапе краудфандинга пользователи могут приобрести Starship Pro на 47% дешевле — за $89 вместо $169. Такое предложение актуально только для ранних участников кампании, пока товар находится в статусе Super Early Bird.



