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ddr22
ASUS готовит к запуску несколько версий видеокарты Radeon RX 9060 XT с разным объёмом памяти
Новинка появится в линейках TUF Gaming, PRIME и DUAL в вариантах с 8 и 16 ГБ видеопамяти

В Сети появились данные о грядущих видеокартах ASUS на базе AMD Radeon RX 9060 XT. Источником информации стали случайные упоминания в розничных каталогах, включая магазин в Бразилии. Также ранее неанонсированные модели были обнаружены в корейской системе регистрации продуктов. В их числе — версии с 8 и 16 ГБ GDDR6-памяти. При этом некоторые из них могут быть ориентированы на разные сегменты рынка.

Согласно данным, собранным пользователем momomo_us, ASUS планирует выпустить четыре модификации: TUF Gaming RX 9060 XT OC 16 ГБ, PRIME RX 9060 XT OC 16 ГБ, PRIME RX 9060 XT OC 8 ГБ и DUAL RX 9060 XT 8 ГБ. Примечательно, что все они помечены как DUAL, что может быть опечаткой или указанием на двухвентиляторную систему охлаждения для всех устройств.

Ожидается, что официальный анонс состоится 21 мая, а до этого момента будут появляться новые утечки и предварительные упоминания в магазинах.

Ранее сообщалось о возможном существовании других версий без разгона, что подтверждается данными из RRA. Это значит, что список будет расширяться, включая не только топовые комплектации, но и более доступные решения.

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#asus
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