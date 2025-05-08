Новинки построены на Intel Core Ultra Series 2, обещают улучшенную производительность и ИИ-ускорение

Компания Dynabook анонсировала новые модели ноутбуков для корпоративного сегмента — Portege X40-M Series 2, Tecra A40-M Series 2 и Tecra A60-M Series 2. Эти устройства созданы на базе процессоров Intel Core Ultra Series 2, поддерживают Wi-Fi 7 и получили предустановленную операционную систему Windows 11 Pro. Также в них интегрирована функция Microsoft Copilot, что делает их интересными для пользователей, которые активно работают с искусственным интеллектом.

Portege X40-M выделяется лёгким алюминиевым корпусом и защитой MIL-STD-810H, тогда как серия Tecra имеет прочный тёмно-синий дизайн в тонком форм-факторе.

Экраны имеют соотношение сторон 16:10, есть поддержка сенсорного управления (опционально), клавиатура с подсветкой и отдельная цифровая панель в версии A60-M. Для видеоконференций предусмотрены специальные горячие клавиши, студийные вебкамеры и улучшенные микрофоны.

Особое внимание уделено безопасности: все устройства сертифицированы как Secured-core ПК, оснащены dTPM 2.0, возможностью биометрической авторизации через камеру или сканер отпечатков. Это делает их подходящими для использования в сферах с высокими требованиями к защите данных. В дополнение компания предлагает расширенную гарантию до четырёх лет с возможностью вызова мастера на место.

Производительность обеспечивается новыми чипами Intel Core Ultra Series 2, которые включают NPU для работы с ИИ-задачами. Благодаря этому пользователи смогут использовать Copilot напрямую на устройстве, не зависая от интернета. Также добавлена возможность быстрого доступа к ИИ через отдельную кнопку на клавиатуре. Такая реализация позволяет автоматизировать рутинные задачи, упрощает работу с документами, помогает в создании текстового и графического контента.

Связь между устройствами стала ещё эффективнее за счёт Wi-Fi 7, Thunderbolt 4 и других портов, таких как HDMI, USB-A, LAN и microSD.