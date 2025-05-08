Новинка получила восемь ядер Cortex-A78C и графику от NVIDIA Ampere, но остаётся на техпроцессе 8 нм

В Сети появился новый анализ главного процессора Nintendo Switch 2. Источником информации стал известный инсайдер Kurnal, который опубликовал изображение кристалла предполагаемого SoC для следующего поколения гибридной консоли.

По его данным, устройство основано на производственном процессе Samsung 8N, имеет восемь высокопроизводительных ядер Cortex-A78C, общий объём L2-кэша в размере 4 МБ и графическую подсистему с 1536 CUDA-ядрами (6 TPC), которая берёт своё начало в архитектуре Ampere.

Ранее были слухи, что новая Switch может использовать более современный техпроцесс, например 5 нм. Однако данные, полученные от Digital Foundry и других экспертов, указывают на то, что компания выбрала проверенную технологию производства, чтобы минимизировать риски при запуске устройства. Это позволяет говорить о стабильности и снижении себестоимости при сохранении достаточной производительности для игровых задач.

Дополнительно Geekerwan сообщил о приобретении материнской платы через площадку Xianyu — китайский аналог eBay. По его словам, плата была куплена за 1000 юаней (~$138).

Также ранее сообщалось о попытках продавцов реализовать полноценные комплекты Switch 2 до официального старта продаж, однако эти устройства не работали корректно.

Общая площадь кристалла составляет около 207 мм², что практически вдвое больше первой Switch.



