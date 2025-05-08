Сделка с Masimo поможет компании расширить линейку устройств и усилить присутствие в сегменте Hi-Fi и бытовой электроники.

Компания Samsung продолжает расширять свои возможности в сфере аудиооборудования за счёт покупки потребительского направления американской корпорации Masimo. В сделку вошли такие известные бренды, как Bowers and Wilkins, Denon, Marantz, Polk Audio и Definitive Technology. Общая сумма транзакции оценивается в $350 млн, что делает её важным шагом в развитии экосистемы Harman International — дочерней структуры Samsung, отвечающей за аудиопроекты. Завершение покупки намечено на конец 2025 года, после прохождения регуляторных проверок.

Приобретение должно помочь Samsung укрепить лидерство на рынке аудиотехники. По оценкам компании, к 2029 году объём рынка достигнет $70 млрд, а новые бренды позволят выйти на более широкую аудиторию. Dave Rogers, президент подразделения Lifestyle в Harman, отметил, что это стратегическое решение направлено на укрепление позиций в ключевых категориях: домашние колонки, наушники, компоненты Hi-Fi и автомобильная электроника.

В свою очередь, глава Masimo Katie Szyman подчеркнула, что продажа позволит им сосредоточиться на медицинских разработках, которые остаются основной специализацией компании.