Новинка получит экран с высокой яркостью, улучшенную автономность и современные средства связи.

В Сети появились новые данные о смартфоне Moto G86, раскрытые известным инсайдером Эваном Блассом. В отличие от более простой версии G56, эта модель будет получать четыре года обновлений безопасности и два крупных апгрейда операционной системы.

Устройство оснащено процессором MediaTek Dimensity 7300, который является более современной заменой предыдущему Snapdragon 6s Gen 3 в Moto G85. В зависимости от комплектации, аппарат может поставляться с 8 или 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 или 256 ГБ . Ёмкость аккумулятора увеличена: одна из моделей получит 5200 мА·ч, а другая — 6720 мА·ч. Поддержка зарядки до 33 Вт также остаётся актуальной.

Экран составит 6.67 дюйма с разрешением 1.5K и частотой обновления 120 Гц. Пиковая яркость достигнет 4500 нит. За защиту экрана отвечает Gorilla Glass 7. Камерная система включает основной датчик LYT-600 на 50 МП и 8-МП широкоугольный объектив. Фронтальная камера рассчитана на 32 МП. Устройство поддерживает Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.4.