Новинка позволяет проводить шестиканальное измерение и выявлять различные нарушения ритма без посещения клиники.

Компания AliveCor анонсировала новое поколение портативного устройства для снятия электрокардиограммы — KardiaMobile 6L Max. Это устройство предназначено для анализа сердечного ритма и выявления отклонений, таких как фибрилляция предсердий, брадикардия, тахикардия и другие состояния. В отличие от стандартных смарт-часов, которые обычно ограничиваются одной или двумя точками измерения, новинка использует шесть каналов, что обеспечивает более полную картину работы сердца.

При работе с совместимым смартфоном (поддерживающим iOS 10.3.3+ или Android 6.0+) устройство подключается по Bluetooth и формирует результат в течение 30 секунд. Данные можно отправить в сервис KardiaCare, где их проанализируют сертифицированные кардиологи. Для постоянного использования доступна подписка, которая включает хранение данных и экспертные оценки новых записей при необходимости.

Форм-фактор KardiaMobile 6L Max удобен для ношения: его размер составляет всего 9.0 x 3.0 x 0.72 см. Питание осуществляется от литиевой батарейки, которой хватает на целый год. Стоимость устройства составляет $169, и оно уже доступно на официальном сайте компании, а вскоре поступит и в продажу на Amazon.