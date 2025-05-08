Новинка предлагает большой экран, поддержку искусственного интеллекта и мощную батарею.

Компания Blackview расширила свою линейку устройств новым бюджетным планшетом Mega 8. Это 13-дюймовый Android-планшет на базе Unisoc Tiger T620, который ориентирован на пользователей, ценящих размер экрана и доступность. Стоимость устройства составляет $286, а в основе — операционная система Doke OS, основанная на Android 15.

Mega 8 имеет IPS-дисплей разрешением 1920x1200 точек с частотой обновления 90 Гц и коэффициентом заполнения корпуса экраном почти 82%. Такой формат подходит для просмотра фильмов и сериалов на сервисах вроде Netflix или Disney+. Также устройство получило Widevine L1-сертификацию, что позволяет воспроизводить защищённый контент в высоком качестве.

Среди особенностей — 12 ГБ оперативной памяти и накопители объёмом 256 или 512 ГБ. Расширение памяти через microSD поддерживается, но несовместимо с одновременным использованием двух SIM-карт. Вес устройства составляет 740 граммов, толщина — около 8 мм, что делает его больше и массивнее, чем стандартные планшеты, но при этом всё ещё удобным для мобильного использования.

Производитель также делает акцент на ИИ-возможностях: в комплекте идёт приложение Doke AI, которое использует технологии от ChatGPT и DeepSeek для сбора данных и выполнения задач. Планшет оснащен основной камерой на 50 МП и фронтальной на 13 МП, четырьмя динамиками и батареей ёмкостью 11 000 мА·ч с поддержкой зарядки до 18 Вт. Также добавлены модули GPS, Glonass, Beidou и Galileo для работы с картами и навигацией.