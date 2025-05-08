Новинка доступна в четырёх размерах экрана, а за основу взята операционная система Vidaa OS

Телевизор Hisense U8Q из серии ULED начал поступать в продажу на европейский рынок. Модель была официально представлена в марте 2025 года, а в США появилась в середине апреля. В Европе устройство предлагается в четырёх диагоналях: 55, 65, 75 и 85 дюймов. Также остаётся открытым вопрос о возможности запуска версии с 100-дюймовым экраном.

Это Mini LED-телевизор с разрешением 4K (3840 x 2160 пикселей), поддерживающий частоту обновления до 165 Гц, Dolby Vision IQ, HDR10+, IMAX Enhanced и режиссёрский режим Filmmaker Mode. В списке возможностей также значатся технология MEMC для сглаживания движения, улучшение качества изображения до 4K и контрастность 2000:1. В американской версии указана яркость до 5000 нит, но в европейских данных этот параметр пока не упоминается.

Звуковая система имеет конфигурацию 4.1.2 и работает с Dolby Atmos и DTS Virtual:X. Для геймеров предусмотрены специальные функции: Game Mode Pro, Game Bar и поддержка AMD FreeSync. Подключение игровых консолей, колонок и других устройств осуществляется через HDMI 2.1, USB 3.0 и S/PDIF. Беспроводные соединения поддерживаются через Bluetooth и Wi-Fi диапазоны 2.4/5 ГГц. В отличие от американской версии, европейская модификация использует платформу Vidaa вместо Google TV, хотя доступ к потоковым сервисам и голосовому управлению сохранён. В комплекте поставляется пульт с солнечной батареей.

Стоимость устройства начинается с €1299 за 55-дюймовую модель и достигает €2799 за 85-дюймовый вариант.



