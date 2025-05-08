Новая функция поддерживает общение до 12 человек, трансляцию экрана и интеграцию с камерами через USB-C

Компания Nintendo обновила политику конфиденциальности, в которой говорится, что в рамках новой системы GameChat, доступной на Nintendo Switch 2, могут применяться меры по сбору, прослушиванию и записи звуковых и видеообменов. Это делается якобы ради обеспечения безопасной игровой среды, хотя точные условия и частота таких действий пока не уточняются. Информация была замечена участниками Reddit и вызвала дискуссии о приватности при использовании голосового чата.

GameChat станет одной из ключевых особенностей нового поколения гибридной консоли. Она позволит до 12 игрокам общаться между собой, передавать видеоэкран в реальном времени (даже если участники играют в разные игры), а также использовать внешние камеры через USB-C порт. Для полноценного доступа к сервису потребуется подписка Nintendo Switch Online, хотя временно его можно будет использовать бесплатно — до 31 марта 2026 года.

При этом другие платформы, такие как Xbox и PlayStation, уже применяют аналогичный подход к модерации переписки, чтобы предотвращать кибербуллинг и нежелательное поведение. Тем не менее факт возможности записи без явного уведомления остаётся предметом споров среди пользователей, обеспокоенных личными данными. Nintendo подчеркивает, что это стандартная практика, направленная на защиту игроков, особенно молодых, от негативного опыта в онлайн-общении.



