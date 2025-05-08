Новинка относится к числу бюджетных видеокарт с низким энергопотреблением и без внешнего питания

В обновлении популярной программы AIDA64 (версия 7.65.7415) была обнаружена поддержка неанонсированной видеокарты AMD — Radeon RX 7300. В записи указан чип Navi 33, что подтверждает использование архитектуры RDNA 3. Это стало известно благодаря пользователю @Olrak29_, который заметил упоминание модели в списках оборудования. Ранее о такой возможности сообщал японский инсайдер Komachi Ensaka, но тогда данные не имели официального подтверждения.

Судя по всему, компания всё ещё рассматривает возможность запуска недорогих решений на основе RDNA 3, несмотря на то, что рынок уже движется к следующему поколению — RDNA 4. Предполагается, что RX 7300 получит от 640 до 896 потоковых процессоров, объём видеопамяти составит 4 или 6 ГБ GDDR6, а шина будет ограничена 64-бит или 96-бит соответственно. Ожидаемая стоимость — от $100 до $130, что делает её привлекательной для сборок начального уровня.

Также предполагается, что RX 7300 не потребует дополнительного питания. Это сделает карту интересной опцией для офисных систем и многомониторных конфигураций. Пока неясно, выйдет ли RX 7300 в розницу или будет предназначена только для OEM-партнёров, как это иногда бывает с базовыми решениями.

Другой возможный вариант — RX 7400, который должен быть чуть мощнее. Его параметры включают около 1024–1536 SP и 6 ГБ видеопамяти. Однако его наличие в линейке пока остаётся под вопросом.



