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ddr22
Bungie представила новое DLC Edge of Fate для Destiny 2 с запуском в июле
Среди них — Renegades, вдохновлённое вселенной Star Wars, и два других проекта под названиями Shattered Cycle и The Alchemist

Компания Bungie провела презентацию, на которой раскрыла детали нового расширения для Destiny 2 — Edge of Fate. Оно выйдет 15 июля 2025 года и станет началом масштабной истории под общим названием «The Fate Saga». Вместе с этим были объявлены ещё три будущих DLC: Renegades, вдохновлённый Star Wars, а также Shattered Cycle и The Alchemist, которые поступят в 2026 году.

В рамках мероприятия участники узнали о ключевых изменениях в игровом процессе и повествовании. Одним из главных стало решение отказаться от дополнительных платежей за сезонный контент. Теперь покупатели каждого нового расширения смогут получить полный доступ к сюжетным миссиям без скрытых доплат. Также в игру войдут новые способности, такие как Matterspark и Mattermorph, позволяющие взаимодействовать с окружением и решать головоломки.

Особое внимание уделено новой механике, напоминающей подход из игр в стиле Metroidvania. Это должно сделать игру более открытой и доступной для новых игроков, что особенно важно, учитывая жалобы на сложность входного барьера в Destiny 2. Для помощи в этом будет добавлен постоянный Shooting Range — место, где можно опробовать новое оружие и отслеживать урон.

Также стало известно, что перед запуском Edge of Fate игрокам доступны три новых подземелья — Explorer, Eternity и Ultimatum. Они бесплатны для всех пользователей и служат прологом к основному сюжету. Это часть стратегии компании по упрощению доступа к игре и повышению её привлекательности как для новичков, так и для опытных гвардейцев.

Завершилась презентация анонсом Renegades — расширения, которое появится 2 декабря 2025 года. Оно обещает интеграцию элементов, знакомых по Star Wars: динамичный сеттинг в духе вестерна, световые мечи и космические приключения. Разработчики подчеркнули, что это не просто тематическое влияние, но полноценная адаптация стиля и атмосферы знаменитой франшизы в мире Destiny.


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#bungie
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