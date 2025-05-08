Новинка от Redivided Studios предлагает колонизировать Красную планету, используя данные NASA и современные игровые технологии

27 июня 2025 года в Steam дебютирует игра с открытым миром Horizon Journey, разработанная студией Redivided Studios, действие которой разворачивается на Марсе.

В игре предстоит сыграть роль участника 17-й миссии «Эндевор», чья задача — выжить в суровых условиях Красной планеты и начать процесс колонизации.

Игрокам нужно будет управлять запасами воздуха, еды и энергии, заниматься расширением поселения. Среди ключевых инструментов — синтезатор пищи, аквариумы и специализированные модули для поддержания жизнедеятельности. Важно не только строить, но и исследовать заброшенные колонии, добывать ресурсы и сталкиваться с природными катаклизмами: пыльными бурями, радиационными зонами и скрытыми угрозами под поверхностью.

Геймплей допускает как одиночное прохождение, так и игру в кооперативном режиме. Каждое решение влияет на развитие колонии и благополучие персонажа.

В игре даже реализована возможность терраформирования планеты — со временем игрок сможет влиять на климат, делая условия на планете более пригодными для жизни.

Первоначально, в ходе Steam Next Fest в июне этого года, игрокам станет доступна демоверсия.