Новинка предлагает три режима скорости, высокую статическую мощность и долгий срок службы

Компания Seasonic анонсировала новую серию вентиляторов MAXFlow 120 мм. Их толщина составляет 30 мм, что позволило увеличить объём перекачиваемого воздуха. Устройства получили усиленный каркас с резиновыми демпферами по углам для снижения вибраций и шума. Также используется инвертированная конструкция лопастей с изогнутыми краями, которая повышает эффективность циркуляции воздушных масс.

В основе каждого вентилятора — японские подшипники NMB, рассчитанные на 70 000 часов работы. Напряжение питания устройства находится в диапазоне от 9.5 до 13.8 В, максимальные обороты составляют 3300 об/мин. В этом режиме показатель воздушного потока достигает 154.85 CFM, статическое давление — 8.5 мм водного столба, но уровень шума при этом поднимается до 46.6 дБ(А).

Для регулировки производительности предусмотрен переключатель с тремя позициями: экономичный (до 1000 об/мин), сбалансированный (до 2000 об/мин) и максимальный (до 3300 об/мин). Это делает их универсальными как для тихих сборок, так и для систем охлаждения с высокими требованиями к термодисипации.

MAXFlow выпускается в чёрном и беллом цветах, доступен как отдельно, так и набором из трёх вентиляторов с PWM-кабелем для управления оборотами через материнскую плату. Гарантия на продукт составляет пять лет. Точная стоимость пока не объявлена, однако производитель намекнул, что цены будут выгодными для энтузиастов и профессионалов.



