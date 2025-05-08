Новинка рассчитана на повышение уровня безопасности, снижение затрат и внедрение искусственного интеллекта в корпоративные системы

Компания IBM анонсировала запуск новой платформы LinuxONE Emperor 5. Это серверное решение построено на основе второго поколения чипа Telum II, который оснащён аппаратным ускорителем для работы с ИИ. Основная цель устройства — помочь компаниям в решении трёх ключевых задач: обеспечение высокого уровня защиты, оптимизация расходов и плавная интеграция технологий искусственного интеллекта в бизнес-процессы.

Telum II обеспечивает поддержку предиктивного анализа и крупных языковых моделей, что позволяет обрабатывать транзакции в режиме реального времени. В конце 2025 года ожидается появление отдельной карты Spyre Accelerator, которая будет отвечать за генеративные ИИ-функции. Платформа также получила переработанный AI Toolkit, адаптированный под возможности нового процессора, и возможность раннего тестирования Red Hat OpenShift AI и Virtualization для управления виртуальными машинами и контейнерами в единой среде.

С точки зрения безопасности, IBM делает ставку на конфиденциальные вычисления, мощные криптографические средства и одобренные NIST алгоритмы, способные противостоять будущим угрозам, связанным с квантовыми вычислениями. Эти технологии помогают защитить данные и модели ИИ как от современных, так и от потенциальных будущих угроз. Также производитель заявляет о возможности объединения нескольких серверных задач на одном устройстве, что может снизить общие расходы до 44% за пять лет по сравнению с решениями на базе x86. При этом уровень надёжности остаётся крайне высоким — 99.999999% без простоев.

Платформа совместима с Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server и Canonical Ubuntu Server. По словам Тины Тарквинио, руководителя продуктов в направлении IBM Z и LinuxONE, новое поколение систем развивает стратегию компании по предоставлению клиентам гибких и безопасных решений для разработки, управления нагрузками и подготовки к следующему этапу цифровой трансформации.



