Новинки могут включать как современные Zen 5 и RDNA 3.5, так и ранее забытые проекты на базе Zen 3+

Специалисты ресурса VideoCardz обнаружили в базе данных AMD упоминание о тестировании APU Rembrandt (Zen 3+, RDNA 2) на платформе AM5. Это подтверждает, что компания изучала возможность выпуска процессоров Ryzen 6000G для настольных систем задолго до появления серии Phoenix 8000G (Zen 4, RDNA 3). Хотя эти чипы так и не вышли официально, их следы в базе данных говорят о том что инженеры AMD рассматривали такой вариант.

По данным портала технической информации AMD, в архиве есть записи о Functional Test Vehicle с маркировкой Family 19h Models 40h-4Fh. Они относятся к APU с графикой Radeon Navi и построены на 6-нм ядре Zen 3+. Судя по всему, такие тесты велись ещё в конце 2023 года, когда только появились первые слухи о линейке Rembrandt. Однако вместо неё компания выпустила более продвинутые решения на базе Zen 4 и RDNA 3, оставив старые разработки в стороне.

В ближайшем будущем на платформе AM5 должны появиться и новейшие APU — серия Ryzen 9000G под кодовым названием Gorgon Point.

Ожидается, что они получат архитектуру Zen 5 и графику RDNA 3.5. Это может быть важным шагом в развитии интегрированной графики и производительности, особенно для пользователей, которые работают без дискретной видеокарты.