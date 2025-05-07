Игра будет доступна в формате трёхместного кооператива с участием стримеров и зрителей

Компания Bandai Namco сообщила, что посетители выставки PAX East 2025 смогут впервые попробовать демо-версию игры Elden Ring: Nightreign. Это новое приложение в той же вселенной, что и оригинальный Elden Ring, но выполнено в формате кооперативного экшена. Демонстрации пройдут в специальном кинотеатре на стенде компании (#16055), где участники смогут объединиться в группы по три человека и принять участие в сложных боях против боссов.

В рамках мероприятия популярные стримеры, такие как Distortion2, Oroboro, LilAggy, Larxa и Parkenharbor, будут играть вместе с посетителями. Если игроки успешно пройдут заданный отрезок, все в аудитории получат призы. Комментировать происходящее будут Jake Lyon и Shyowager, известные своими обзорами на Souls-проекты. Сеансы будут проходить каждый час, предварительная регистрация бесплатна, билеты раздадут на месте.

Также в программе — участие в панельной дискуссии под названием «A Platform for Adventure», где представят платформер Shadow Labyrinth. В обсуждении примут участие разработчики из WayForward, Bit Kid и Bandai Namco. Модератором станет Джереми Пэриш, автор книг о классических играх. Участники расскажут о том, почему жанр Metroidvania остаётся актуальным и какие идеи вдохновили их на создание новых проектов.

Выставка состоится с 8 по 11 мая в Бостонском выставочном центре. Демо можно будет опробовать заранее, а также получить тематические сувениры вроде миниатюрной фигурки PAC-MAN в стиле Shadow Labyrinth. Игра Elden Ring: Nightreign выйдет 30 мая на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и ПК через Steam.