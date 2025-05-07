Новинка получила ограниченный объём памяти, но обещает до 16 часов автономной работы

Компания Microsoft анонсировала обновлённую версию планшета Surface Pro, который теперь оснащается 12-дюймовым дисплеем разрешением 2196x1464 пикселей с частотой обновления 90 Гц и яркостью до 400 нит. Устройство построено на базе восьмиядерного процессора Snapdragon X1P-42-100 от Qualcomm. Хотя сама компания не раскрыла точное название чипа, эту информацию подтвердили ранее опубликованные утечки.

Одним из ключевых преимуществ новинки стал заявленный срок автономной работы — до 16 часов. Это соответствует ожиданиям от чипов на архитектуре Arm, которые известны своей энергоэффективностью. Вместе с тем устройство имеет ограничения: максимальный объём оперативной памяти составляет 16 ГБ LPDDR5x (не подлежит обновлению), а встроенное хранилище — до 512 ГБ. Младшая комплектация предложена с 256 ГБ SSD, что может быть недостаточно для профессиональных пользователей.

Из интерфейсов доступны два порта USB-C с поддержкой USB 3.2. Отсутствует фирменный разъём Surface Connect, что может вызвать недоумение у владельцев аксессуаров от прошлых поколений. Также стоит отметить наличие Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Зарядное устройство в комплект не входит, как это стало практиковаться у многих производителей мобильных гаджетов. Однако для питания достаточно любого блока мощностью 27 Вт и выше.

Вес устройства составил 680 грамм (1,5 фунта), а внешний вид дополнен двумя динамиками по 2 Вт каждый. Цветовая гамма включает Platinum, Ocean и Violet. Предзаказы начнутся 20 мая через сайт Microsoft, Best Buy и Amazon, начиная с отметки $799.