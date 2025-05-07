Модели получили спортивный дизайн, подсветку и защиту от воды до 20 АТМ

Компания Casio начала принимать предзаказы на четыре новые модели часов из линейки G-Shock. Это гибридные устройства, сочетающие аналоговые стрелки и цифровой дисплей. Две версии - GMA-P2100SA-1A1 и GMA-P2100SA-1A2 - уже доступны в Японии по цене около $122. Ещё две - GMA-S120SA-7A1 и GMA-S120SA-7A2 - стоят немного дороже ($130) и отличаются белым корпусом с цветными акцентами.

Все часы выполнены в характерном для G-Shock прочном дизайне. Модели GMA-P2100SA имеют чёрный циферблат с восьмиугольным безелем. На лицевой панели размещён небольшой цифровой экран с тёмным фоном и светлыми символами. Также реализована функция Neobrite, улучшающая видимость стрелок в темноте. Подсветка двойная, белого цвета. Часы поддерживают 31 временную зону, секундомер с точностью до 1/100 секунды, обратный отсчёт, несколько будильников и защиту от ударов и воды до 20 АТМ.

Линейка GMA-S120SA выполнена в более светлом стиле: белый корпус, круглая форма, два цифровых индикатора. Эта серия поддерживает 29 часовых поясов, антимагнитную защиту и сверхточный секундомер до 1/1000 доли секунды. У обеих моделей есть собственный стиль: одна с оранжевыми стрелками и янтарной подсветкой, другая - с синими деталями и аналогичным освещением. Все новинки рассчитаны на длительное использование - батарея должна работать три года. Также они сохраняют привычные для серии характеристики: водонепроницаемость, ударопрочность и практичность. Точные сроки выхода вне Японии пока неизвестны, но если предыдущие коллаборации Casio имели международный запуск, то эти часы тоже могут попасть в другие регионы.