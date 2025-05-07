Новый Xiaomi Mix 5 станет продолжением экспериментов с подэкранной камерой и обновлённым внешним видом

С момента выхода Xiaomi Mix 4 в 2021 году серия не радовала пользователей обновлениями. Вместо этого компания сосредоточилась на разработке складных устройств, отодвинув полноэкранные флагманы на второй план. Однако последние утечки намекают, что ситуация может измениться - следующая модель серии получит название Mix 5 и будет продолжать концепцию минималистичного дизайна без вырезов и каплевидных отверстий.



По информации инсайдера Kartikey Singh, новинка сохранит дух оригинальных Mix-устройств, а также вернётся к идее полноценного экрана. Это подтверждает и другой авторитетный источник Digital Chat Station, который заявил, что технология подэкранной камеры за прошедшие годы значительно продвинулась вперёд. Судя по всему, Xiaomi готова представить коммерчески доступную модель с такой особенностью, чего не удалось реализовать должным образом в предыдущем поколении.

В своё время Xiaomi Mix 4 стал первым в линейке, кто попробовал использовать фронтальную камеру под дисплеем, но результат оказался далек от идеала. Пользователи жаловались на качество съёмки и низкую детализацию изображения. Теперь же, спустя несколько лет исследований и доработок, компания, возможно, добилась заметного прогресса. Это даёт надежду на то, что новый флагман снова привлечёт внимание как поклонников бренда, так и ценителей нестандартных решений в мире Android.