Новые часы серии G-Shock GA-2100 получили название Baklava x G-Shock Desert King

На странице рэпера Action Bronsonа в Instagram появилось изображение совместной модели Casio - лимитированных часов G-Shock серии GA-2100. Новинка получила название Baklava x G-Shock Desert King, а её дизайн разрабатывался при участии известного музыканта и любителя уличной моды. Хотя официального подтверждения от Casio пока не было, фотографии позволяют судить о ключевых особенностях устройства.

Модель основана на популярной платформе GA-2100, также известной как CasiOak. На задней крышке можно заметить гравировку Baklava Worldwide и стилизованную карту мира, что стало визитной карточкой этой коллаборации. Внутри используется стандартный модуль 5611, обеспечивающий функциональность, знакомую владельцам других версий: защиту от ударов, водонепроницаемость до 20 бар и прочную конструкцию с внутренним углеродным каркасом.

Циферблат выделяется сочетанием матового чёрного фона с красными и жёлтыми акцентами. Также на нём присутствует сетчатый узор в виде перекрестья, которого ранее не было в серийных версиях. Ремешок выполнен не из привычного пластика, а из ткани, что добавляет проекту особого стиля.

Цветовая гамма с преобладанием горчичного оттенка делает эту модель ещё более оригинальной - Casio редко использует такой колорит в своих последних выпусках.