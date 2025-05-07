AMD Radeon RX 9060 XT появилась в интернет-магазине перед официальным анонсом

На днях в Сети появилось упоминание о видеокарте AMD Radeon RX 9060 XT — первой из линейки RDNA 4 с индексом 60. Информация о модели Gigabyte Gaming OC с 16 ГБ памяти появилась на сайте бразильского ритейлера TerabyteShop, но спустя некоторое время страница была удалена. Вместе с тем, журналисты успели сделать скриншоты и зафиксировать ключевые параметры устройства.



По данным источников, GPU базируется на чипе Navi 44 с 2048 потоковыми процессорами и шиной памяти 128 бит. Это позволяет использовать обе модификации — с 8 и 16 ГБ VRAM. Хотя ранее ходили слухи о возможной отмене младшей версии, последние данные говорят о том, что компания намерена запустить в первую очередь модель с большим объёмом памяти, оставив второй вариант в резерве для последующего выхода.

В конструкции Gigabyte используется трёхвентиляторная система охлаждения и один 8-контактный разъём питания. Рекомендуемый блок питания должен быть не менее 850 Вт. Также упоминается TDP до 200 Вт, что говорит о достаточно энергоёмком решении. На задней панели предусмотрены два порта DisplayPort 2.1a и столько же HDMI 2.1a, поддерживающих подключение до четырёх дисплеев одновременно. Это событие стало ещё одним подтверждением того, что запуск серии RDNA 4 уже близок. Точная дата выхода и стоимость устройств пока неизвестны, но их появление в розничной продаже свидетельствует о том, что официальная презентация может состояться в ближайшие недели.