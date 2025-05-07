Слухи указывают на скорое появление консольных комплектов с новой частью серии

Надёжный инсайдер под ником billbil-kun, известный своими точными утечками, сообщил о предстоящем анонсе специальных комплектов PlayStation 5 с игрой Call of Duty: Black Ops 6. По его словам, такие bundles могут быть представлены уже в этом месяце, вероятно, в рамках акции Days of Play от Sony.



Информации о конкретной дате пока нет, но источники предполагают, что будут доступны две версии: стандартная PS5 и цифровая. При этом никаких данных о комплектах с обновлённой PS5 Pro не поступало.

Стоимость комплекта с обычной консолью оценивается в $449.99, а с цифровой — в $399.99.

Это не первый случай, когда Sony и Activision выпускают совместные комплекты. Ранее аналогичные предложения выходили вместе с новыми частями Modern Warfare. Такие комплекты традиционно пользуются спросом среди фанатов, поскольку позволяют получить актуальную консоль и свежий тайтл за меньшие деньги, чем при отдельной покупке.

Важно отметить, что Microsoft, в свою очередь, делает ставку на программное обеспечение, предлагая игры Xbox Game Studios без привязки к железу.