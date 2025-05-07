Ноутбуки работают под управлением Windows 11 и оснащены аккумуляторами на 90 Вт·ч

Компания ASUS расширила ассортимент своих игровых ноутбуков, выпустив обновлённые версии серий ROG Strix и TUF Gaming. Среди новинок — ROG Strix G16 и G18 в двух модификациях: на базе Intel Core Ultra 9 275HX и AMD Ryzen 9000 HX. Также представлены первые модели с 18-дюймовым экраном в серии TUF — A18 и F16, оснащённые актуальными мобильными компонентами.

ROG Strix G16 и G18 получили мощную начинку: до 32 ГБ оперативной памяти DDR5, два слота под накопители (один из них поддерживает PCIe Gen 5), а также продвинутую систему охлаждения с тройным вентилятором и полноразмерным радиатором. Экраны имеют разрешение 2.5K, частоту обновления 240 Гц и охват цветового пространства DCI-P3 на 100%, что делает их подходящими не только для игр, но и для творческой работы. Обе модели доступны как с чипами Intel, так и с решениями AMD, включая X3D V-Cache. TUF Gaming A18 стал первой моделью в этой линейке с диагональю 18 дюймов. Устройство комплектуется процессором AMD Ryzen 7 260 и видеокартой RTX 5070 Laptop GPU. Внутри — до 16 ГБ DDR5 5600 МГц и 1 ТБ накопителя PCIe 4.0. Дисплей отличается высокой чёткостью изображения благодаря яркости 500 нит, соотношению сторон 16:10 и точной передаче цветов.

Для уменьшения уровня шума в работе используется второе поколение Arc Flow Fans. Эти же технологии применяются в TUF F16, где система охлаждения эффективно работает с процессором Intel Core Ultra 9 275HX и видеокартой RTX 5070. Устройство способно выдерживать значительные нагрузки и рассчитано на интенсивное использование.

Предварительные заказы на эти модели уже доступны через партнёров ASUS - ANT Online, BandH и Newegg.