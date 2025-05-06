Патч добавляет новый сюжетный контент и исправляет множество багов

Компания Ubisoft представила крупное обновление для своей новой игры Assassin's Creed: Shadows. Версия Title Update 1.0.4 включает новые игровые материалы, технические доработки и исправления ошибок, которые были замечены после запуска проекта.

Одним из ключевых анонсированных изменений стало появление нового бесплатного сюжетного задания. В нём игроки могут встретиться с историческим персонажем Луисом Фройшем на территории католической миссии. Эта миссия доступна как за Ное, так и за Ясуке. Для начала квеста необходимо завершить задание "Путь, которым он идёт" в личной истории Ясуки. Также в игру добавлены описания персонажей в Codex - это помогает лучше ориентироваться в многочисленных союзниках и противниках.

Объём патча составляет около 17 ГБ на Ubisoft Connect и 8.5 ГБ на Steam. Среди улучшений на ПК - исправление отображения использования видеопамяти при смене графических настроек, а также точная информация о нагрузке на VRAM в режиме тестирования производительности. Также устранена проблема конфликта управления мышью и клавиатурой, что делает игру более комфортной на компьютерах.

В разделе общих правок разработчики сделали объекты около алтарей и религиозных зданий статичными, чтобы предотвратить их случайное разрушение. Это решение вызвало дискуссии среди сообщества, особенно учитывая, что некоторые пользователи ранее активно требовали большего разрушаемого окружения. Теперь же подобные действия ограничены - всё ради сохранения целостности исторического пространства.

Среди других изменений:

- Исправлена работа некоторых боевых навыков, включая перк Igan Sunset Tanto и способность Snake Bite.

- Убраны баги, связанные с некорректным поведением врагов, потерей здоровья и работой диалоговых окон.

- Оптимизированы настройки камеры в Photo Mode, улучшено отображение элементов интерфейса и локализация текста.

- Восстановлена работа кузнеца в убежище, а также доступ к некоторым предметам, которые ранее не отображались.

Также учтены платформенные особенности: на Xbox исправлено отсутствие режима Balanced в настройках, на Steam Deck оптимизирован запуск вступительной анимации, а на macOS решены проблемы с контроллером DualSense и выбором разрешения.