Пользователи обеспокоены длительным сроком замены и возможностью получить травмы

Компания Cowboy объявила отзыв модели электровелосипеда C4 ST в версии Edition MR. Причиной стало обнаружение потенциально опасного дефекта, связанного со сварным швом между головной трубой и нижней частью рамы. Проблема затрагивает все выпущенные экземпляры, а не только определённые партии. После примерно 1500 миль пробега существует риск усталостного разрушения конструкции, что может привести к аварии и получению серьёзных травм.

Производитель призвал владельцев таких велосипедов прекратить их использование независимо от наработанного километража. Замена рамы будет проводиться бесплатно, однако с учётом объёма работ процесс займёт несколько месяцев. Приоритет получили те устройства, которые уже прошли более 1550 миль. Пока компания не готова предложить временную замену или компенсацию за вынужденный простой.

Реакция пользователей оказалась неоднозначной. На форумах, включая Reddit, появились жалобы на качество продукции и скорость реакции сервиса. Один из владельцев под ником Tommyteddy выложил фотографию рамы, на которой уже видны трещины. Это подтверждает опасения владельцев и усиливает недовольство задержками в ремонте.