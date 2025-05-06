Проект Sleepy Mill Studio предлагает уникальное сочетание жанров

Игра Drop Duchy, разработанная студией Sleepy Mill Studio, стала доступна на платформе Steam. Этот проект представляет собой гибрид средневековой стратегии, пасьянсного геймплея и rogue-lite механик, предлагая игрокам строить собственное герцогство, используя комбинации карт и размещение тайлов.

Действие происходит в стилизованном под макеты фэнтезийном мире, где пользователю предстоит управлять землями, собирать ресурсы, создавать армии и бороться с противниками. Игра предлагает более 110 уникальных карт, которые можно комбинировать, формируя индивидуальный стиль прохождения. Каждый запуск открывает новые возможности, что делает опыт неповторимым и заставляет возвращаться к игре снова и снова. Создатели отмечают, что финальная версия игры стала возможной благодаря отзывам игроков, которые тестировали демоверсию и делились своими мыслями. Участники сообщества уже могут обсуждать свои стратегии и находки на официальном сервере в Discord. Особое внимание уделено визуальному стилю - он выполнен в минималистичной манере, напоминающей декорации из бумаги. Это усиливает ощущение причудливой средневековой эстетики и делает процесс управления замком не только увлекательным, но и приятным глазу.