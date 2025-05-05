Der8auer объяснил, почему у пользователей RTX 4090 возникают проблемы с 12VHPWR

Известный технический обозреватель и оверклокер Der8auer занялся расследованием очередного случая повреждения разъёма питания на видеокарте серии RTX 4090 — Inno3D, модифицированной под водяное охлаждение. Во время игры владелец заметил запах горящего пластика и обнаружил, что 12VHPWR-разъём полностью оплавился — как со стороны видеокарты, так и блока питания.

Пользователь использовал кабель ModDIY с проводами повышенной гибкости (16 AWG), а в качестве источника питания выступил SilverStone Extreme 850R - достаточно мощный БП для этой видеокарты. При этом напряжение было снижено, а сборка выполнена аккуратно. Сервис Inno3D отказал в ремонте, заявив, что повреждение затронуло кабель и БП, но не саму видеокарту.

Der8auer провёл детальный анализ и выявил коренную причину: отсутствие контроля распределения тока по линиям внутри 12VHPWR-разъёма. Видеокарты серий RTX 40 и 50 не умеют отслеживать неравномерную нагрузку между шестью контактами, из-за чего могут возникать зоны с высоким тепловыделением. Это происходит из-за различий в сопротивлении контактов, которые могут быть вызваны даже микроскопическими дефектами или окислением.

В ходе разборки ему удалось заменить повреждённый разъём на модифицированную версию H++ 12VHPWR. Измерения показали серьёзные отклонения: один контакт имел сопротивление 12 мОм, другой — уже 43 мОм, а третий вообще потерял связь. Разница привела к тому, что через некоторые провода проходило больше тока, чем через другие, что создало условия для локального перегрева. Даже при умеренной нагрузке это может приводить к выделению до 4.6 Вт тепла в одной точке, чего оказалось достаточно для термического разрушения.

Ситуация осложняется тем, что ответственность за такие проблемы производители перекладывают друг на друга. Хотя компания ModDIY предложила помощь и даже взялась покрыть расходы на ремонт, Inno3D отказала даже в платном гарантийном ремонте, ссылаясь на внешние факторы.

По мнению эксперта, решение должно исходить от Nvidia. Только производитель видеокарт может внедрить аппаратный контроль распределения тока и защиту от его дисбаланса. Использование одного лишь программного снижения напряжения или качественных кабелей не решает фундаментальной проблемы.





