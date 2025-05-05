В Сети появились данные о характеристиках и ценах нового накопителя от Western Digital

Новый высокопроизводительный NVMe SSD WD_Black SN8100 был замечен в продаже до официального анонса. Устройство уже появилось на прилавках европейских и канадских интернет-магазинов, хотя производитель пока не подтвердил информацию. В Европе его предлагают под брендом WD_Black, без упоминания SanDisk.

Среди ключевых особенностей - заявленная скорость чтения до 14 900 МБ/с и записи до 14 000 МБ/с. Для версии объёмом 1 ТБ показатель чуть ниже - около 11 000 МБ/с. Также указана высокая производительность в операциях ввода-вывода: до 2 300K IOPS для чтения и записи. Такие цифры говорят о том, что это один из самых быстрых потребительских накопителей на рынке, построенных на интерфейсе PCIe 5.0. По информации инсайдеров, в основе устройства может лежать контроллер Silicon Motion SM2508, который используется в OEM-версиях без маркировки. Эта деталь пока официально не подтверждена, но косвенные признаки указывают на её использование.

Цены новинки варьируются в зависимости от объёма: 1 ТБ обойдётся примерно в €200, 2 ТБ - от €300 до €310, а 4 ТБ - около €550-560. В Канаде стоимость составит C$374 и C$560 за первые две модификации соответственно, а в Великобритании - от £170 за базовую версию. Эти показатели значительно превышают цену предыдущего поколения (SN850X), однако они соответствуют уровню конкурентов, таких как Kingston Fury Renegade G5.

Ожидается, что серия WD_Black SN8100 будет официально представлена 30 мая.