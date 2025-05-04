Новинка от разработчика с открытым миром и элементами шпионской саги выйдет в июне.

Проект MindsEye, разрабатываемый студией Build A Rocket Boy, приближается к дате своего релиза — игра должна появиться на ПК 10 июня. В Сети уже появилось несколько минут игрового процесса благодаря пользователю Punish на YouTube. Хотя полное видео насчитывает девять минут, из них три минуты демонстрируют прямую игру, остальное — собранные трейлеры.

В центре повествования — бывший солдат Джейкоб Диас, страдающий потерей памяти и обладающий нейроинтерфейсом. Игроку предстоит участвовать в секретных миссиях, раскрывая прошлое главного героя. Мир игры наполнен опасностями: здесь есть умные роботы, эксперименты с технологиями, коррумпированные политики и неуправляемые военные силы.

На основе полученных кадров можно судить, что управление автомобилем реализовано на уровне базовых механик, а городская среда допускает некоторое взаимодействие с окружением. Стрельба от третьего лица присутствует, но не выглядит особенно впечатляющей. Противники ведут себя не слишком реалистично.

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Также были замечены странности в анимации персонажа во время движения. Они выглядят недостаточно отшлифованными, хотя это может быть связано с тем, что ролик снят с бета-версии. Игра использует Unreal Engine 5, но пока неизвестно, будут ли задействованы такие технологии, как Nanite или Lumen.



