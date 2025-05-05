Производитель обвиняется в использовании несанкционированной информации и ложной рекламе, связанной с новой консолью.

Компания Nintendo подала иск против Genki — производителя аксессуаров, который ранее анонсировал продукты, совместимые с ожидаемой консолью Switch 2. Об этом стало известно из документов суда в Калифорнии, датированных 2 мая. В иске утверждается, что Genki нарушил торговую марку Nintendo, используя информацию о технических характеристиках будущей платформы, которую он якобы получил неофициальным путём.

Интерес к действиям Genki возрос после выставки CES 2025, где компания представила 3D-модели аксессуаров, основываясь на слухах о параметрах новой консоли. Также она провела презентацию, напоминающую традиционные Nintendo Direct, и дала интервью журналистам, что усилило недовольство японского гиганта. Позже Genki признала, что её разработки опирались на неподтверждённые данные.

В своём заявлении Nintendo подчеркнула, что никакие спецификации консоли не передавались сторонним фирмам до официального запуска. Это вызвало вопросы по поводу источника информации у Genki и легитимности их использования. В рамках судебного разбирательства Nintendo требует прекратить продажи и рекламу товаров, связанных с новой консолью, а также уничтожить все изделия с нанесёнными товарными знаками.

Стоит отметить, что третьи производители часто используют ранний доступ к информации или образцам оборудования, чтобы опередить рынок.