Dying Light: The Beast войдёт в состав программного пакета, где также будут доступны Canvid, Vegas Pro 365 и XSplit Premium Suite.

Компания Intel продолжает развивать свою стратегию по привлечению пользователей через выгодные предложения. В рамках весенней акции стало известно о новом партнёрстве с разработчиками Techland, которое включает бесплатную игру Dying Light: The Beast. Она войдёт в состав программного пакета, где также будут доступны такие инструменты, как Canvid, Vegas Pro 365 и XSplit Premium Suite. Хотя точная стоимость набора не указана, компания оценивает его примерно в $160.

Особое внимание уделено технической стороне: Intel активно продвигает технологии XeSS 2, включая Super Resolution, Frame Generation и Low Latency режимы. Эти функции позиционируются как альтернатива решениям DLSS от NVIDIA и FSR от AMD. Однако, несмотря на наличие технологий, их внедрение в игры остаётся ограниченным, что влияет на популярность среди разработчиков.

В рамках текущего подхода Intel также обновляет драйверы чипсетов, что может повысить производительность до 10%. Это особенно важно для владельцев процессоров из серии Core i5 и Ultra 9. Кроме того, компания проводит активную ценовую политику, снижая стоимость на некоторые модели 14-го поколения, чтобы сделать их более привлекательными для геймеров и офисных пользователей.

Пакет доступен в розничных сетях США, таких как Newegg и Best Buy. Он распространяется на настольные и мобильные процессоры, начиная от базовых решений и заканчивая топовыми вариантами. Акция стартовала недавно и будет действовать до 31 июля 2025 года, что даёт покупателям около трёх месяцев для активации преимуществ.