Ghost of Yotei стал первым сигналом возможного удорожания проектов Sony по всему миру

Новые данные о ценах на Ghost of Yotei для PlayStation 5 застали врасплох жителей Бразилии. Если изначально стоимость базовой версии составляла R$349.90 (~$62), то теперь она выросла до R$399.90 (~$70). Это вызвало обеспокоенность среди игроков не только в Бразилии, но и в других регионах — такой сдвиг может стать началом повышения цен на все игровые новинки Sony.

Стоит отметить, что в самой Бразилии среднемесячный доход ниже, чем в США или Европе, а увеличение цен делает игровую индустрию менее доступной для местных пользователей. В то же время подписка PlayStation Plus стоит там дороже, чем в других частях света, а консоли пока не подорожали, в отличие от европейских рынков.

Поклонникам Death Stranding 2: On the Beach также пришлось столкнуться с ростом цены. При этом некоторые бразильские магазины предлагают промокоды на физические копии, но цифровые версии становятся доминирующим форматом, а диски — редкостью. Пользователям остаётся либо искать способы сэкономить, либо ждать появления подержанных экземпляров.

В условиях ужесточения экономической ситуации и изменения валютных курсов, а также роста цен со стороны Microsoft и Nintendo, Sony может вскоре последовать той же тенденции.

Игры могут перейти к отметке в $80, как это уже произошло с Mario Kart World. Также нельзя исключать влияния налогов и геополитических факторов, которые ускоряют этот процесс.