Новые данные указывают на изменение дизайна и возможное повышение цен на флагманские наушники.

Согласно данным с портала The Walkman Blog, следующее поколение флагманских наушников Sony — WH-1000XM6 — получит складную конструкцию, как у предыдущих XM4. Это станет возвращением к более компактному форм-фактору после отказа от такой возможности в серии XM5. Также сообщается, что цена в США может составить $479, хотя точная стоимость пока не подтверждена. Некоторые источники предполагают, что американская версия останется на уровне $398 или повысится до $449.

В Европе, по информации аналитиков, стоимость вырастет примерно на 10% по сравнению с предыдущей моделью. В то же время дата выхода остаётся неясной: если официальный анонс состоится в этом месяце, продажи начнутся не раньше середины июня, при этом доступность может отличаться в зависимости от региона.

Также стало известно, что внешний вид наушников претерпел изменения — переработано оголовье, но сохранены стандартные амбушюры. Хотя технические характеристики пока не раскрыты полностью, ожидается, что новинка получит обновлённый процессор шумоподавления, улучшенный микрофон для голосовых вызовов и новые алгоритмы звучания.