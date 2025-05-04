RTX 5060 Ti с 16 ГБ видеопамяти демонстрирует хорошие показатели, а версия с 8 ГБ теряет популярность

Несмотря на появление новых решений NVIDIA, AMD продолжает удерживать лидирующие позиции в сегменте видеокарт среднего и высокого уровня. В Германии, где данные о продажах собираются через крупного ритейлера Mindfactory, Radeon RX 9070 XT за одну неделю реализован в количестве 355 единиц. Это делает его самым продаваемым GPU текущего поколения.

Второе место занял более доступный RX 7800 XT — 165 штук. Флагманский RTX 5080 также показал неплохие результаты, реализовано 135 экземпляров. Однако RTX 5060 Ti с 16 ГБ VRAM приобрели свыше 250 единиц с момента запуска. Версия же с 8 ГБ провалилась: за две недели было продано менее 10 устройств, что указывает на снижение интереса к моделям с меньшим объёмом видеопамяти.

Среди причин успеха RX 9070 XT называют сочетание производительности и соотношения цены и возможностей, хотя фактическая стоимость превышает рекомендованную.

Пользователи всё чаще обращают внимание именно на ёмкость видеопамяти, выбирая решения с 16 ГБ и выше. Даже Intel ARC B570 и B580 оказались востребованнее, чем RTX 4060 Ti, что говорит о смещении предпочтений в сторону моделей с большим объемом VRAM.