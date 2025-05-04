Тим Кук заявил, что внутренние разработки Apple в области модемов превосходят решения Qualcomm.

Во время отчёта за второй квартал 2025 года глава Apple Тим Кук прокомментировал появление нового модема C1 в линейке iPhone. Это устройство было установлено в базовую версию iPhone 16e, и компания временно воздерживалась от подробных заявлений о его производительности. Причиной стало желание не создавать конкуренцию своим же флагманским продуктам, где по-прежнему используется оборудование Qualcomm.

По словам Кука, модем C1 — лишь этап в разработке более совершенных решений для будущих поколений смартфонов. Хотя он не поддерживает mmWave-сети, новинка демонстрирует улучшенное энергопотребление, что положительно сказалось на автономности iPhone 16e. По сравнению с Snapdragon X71, который используется в других iPhone 16, этот модем потребляет меньше энергии, хотя и не даёт прироста в скорости передачи данных.

Ожидается, что в линейке iPhone 17 Apple продолжит использовать модемы Qualcomm, тем самым сохраняя стабильность в высокопроизводительном сегменте. Однако уже сейчас ясно, что внутрикорпоративные технологии компании развиваются, и в будущем они могут полностью заменить сторонние компоненты.