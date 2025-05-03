Новинка 2025 года продолжает совершенствоваться через программные апдейты после запуска

Компания Amazfit начала распространять новое обновление прошивки для своей модели Active 2 — версия 6.0.14.1 уже поступает к пользователям. Смарт-часы, выпущенные в январе этого года за $99.99, позиционируются как доступное устройство для отслеживания здоровья и активности с AMOLED-дисплеем.

Согласно отзывам пользователей из социальных сетей, это обновление направлено на небольшие доработки и исправления ошибок. Некоторые владельцы заметили изменения в функции поднятия запястья для активации экрана: теперь он реагирует чуть медленнее, но дольше остаётся включённым. Однако не все пользователи отметили какие-либо перемены — для некоторых устройство работает так же, как и раньше.

Вместе с этим, были сообщения о новых багах. Один из пользователей сообщил о неточностях в подсчёте кругов при плавании, другой отметил исчезновение возможности отключать звук уведомлений. Также упоминалось снижение автономности после установки обновления, хотя эта проблема решается простым перезапуском устройства.

Обновление распространяется поэтапно, и пока не все владельцы получили его одновременно. В предыдущие месяцы часы уже обновлялись: в марте была добавлена возможность хранить музыку локально, а в начале апреля — интеграция с Zepp Flow 1.8.0.