Компания Casio анонсировала новую ограниченную серию наручных часов G-Shock DW-5600X, созданную совместно с художником Kaz. Модель приурочена к десятилетнему юбилею сети барбершопов Mr. Brothers Cut Club из Токио. Первые 300 экземпляров были проданы ещё на мероприятии 25 апреля, где состоялся её официальный дебют.Часы получили черный корпус из смолы и ремешок в виде пасторального узора — белые полоски на черном фоне. На задней крышке из нержавеющей стали размещён логотип клуба, как и над экраном. При активации подсветки LED отображается соответствующая тематика оформления. Упаковка также была создана специально для этой серии: дизайнер Motofumi Poggy Kogi вдохновлялся стилистикой Brosh Pomade.
По техническим характеристикам новинка повторяет стандартные параметры DW-5600: защита от воды до 20 АТМ, ударопрочный корпус, автономность питания около двух лет, точность хода ±15 секунд в месяц. Также поддерживаются функции таймера, будильника, секундомера с точностью до 1/100 секунды и светодиодная подсветка.
Дополнительная партия в количестве 500 штук поступит в продажу 10 мая в барбершопах Mr. Brothers Cut Club. Стоимость установлена на уровне ¥16 500 (~$114). Пока нет информации о международном релизе модели, хотя аналогичные коллаборации ранее появлялись и за пределами Японии.