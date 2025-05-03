Новинка выполнена в чёрно-белом дизайне и будет доступна только в Японии

Компания Casio анонсировала новую ограниченную серию наручных часов G-Shock DW-5600X, созданную совместно с художником Kaz. Модель приурочена к десятилетнему юбилею сети барбершопов Mr. Brothers Cut Club из Токио. Первые 300 экземпляров были проданы ещё на мероприятии 25 апреля, где состоялся её официальный дебют. Часы получили черный корпус из смолы и ремешок в виде пасторального узора — белые полоски на черном фоне. На задней крышке из нержавеющей стали размещён логотип клуба, как и над экраном. При активации подсветки LED отображается соответствующая тематика оформления. Упаковка также была создана специально для этой серии: дизайнер Motofumi Poggy Kogi вдохновлялся стилистикой Brosh Pomade.

По техническим характеристикам новинка повторяет стандартные параметры DW-5600: защита от воды до 20 АТМ, ударопрочный корпус, автономность питания около двух лет, точность хода ±15 секунд в месяц. Также поддерживаются функции таймера, будильника, секундомера с точностью до 1/100 секунды и светодиодная подсветка.

Дополнительная партия в количестве 500 штук поступит в продажу 10 мая в барбершопах Mr. Brothers Cut Club. Стоимость установлена на уровне ¥16 500 (~$114). Пока нет информации о международном релизе модели, хотя аналогичные коллаборации ранее появлялись и за пределами Японии.