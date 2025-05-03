Игра возвращает атмосферу 1930-х годов с детективом, магией и замедлением времени в перестрелках

Во время мероприятия Future Games Showcase, проведённого в рамках Gamescom Latam, студия KillaSoft анонсировала свою новую игру — The Shadow Syndicate. Это будет стелс-экшен с акцентом на повествовании, разворачивающийся в сеттинге 1930-х годов.

Игрокам предстоит взять на себя роль частного детектива Сэма Марлоу, который расследует загадочное происшествие в вымышленном Бруклине, оказавшись втянутым в масштабную оккультную интригу.

Сюжет строится вокруг секретных обществ и темных сил, которые угрожают городу. Герой не только раскрывает заговоры, но и вступает в противостояние с противниками, используя огнестрельное оружие и особенность игры — режим замедления времени при перестрелках. Также важным элементом становится Sacrifice Ring — кольцо, дающее доступ к различным способностям, каждая из которых усиливает персонажа, но несёт за собой проклятие, которое может сказаться на ходе игры.

Проект сочетает элементы классического детектива и фантастические механики. Главный герой общается с другими жителями города — животными, каждый из которых может быть ключом к разгадке. Также важно собирать улики, анализировать обстановку и принимать решения, влияющие на развитие событий.

Особое внимание уделено стилистике нуара: проект воссоздаёт эпоху Великой депрессии, напряжённую атмосферу улиц и тайн, скрытых за фасадами старинных зданий. При этом игровой процесс включает третий вид, что делает его ближе к экшенам, чем к чистым квестам.

Хотя это пока ранняя информация, планируется, что The Shadow Syndicate поступит в продажу на ПК и консолях в 2026 году. Ожидается, что в дальнейшем будут раскрыты новые детали геймплея, а также дополнительные события в рамках истории.