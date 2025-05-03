Они связаны с персонажами, предметами, диалогами, заданиями и скриптами. Пользовательская поддержка делает классическую RPG более стабильной и приятной к прохождению

Независимые разработчики представили новый неофициальный патч для The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. Он направлен на исправление сотен багов, связанных с персонажами, предметами, диалогами, заданиями и скриптами. Патч доступен на платформе Nexus Mods и рассчитан на версию 0.411.140.0 игры. Основная цель сообщества — максимально исправить все недочёты проекта, которые официальные обновления не затронут.

Хотя Oblivion Remastered по-прежнему использует движок Gamebryo, который известен своими ограничениями, усилиями фанатов игра становится всё лучше. Несмотря на технические проблемы и отставание в производительности, модификации позволяют сделать её более современной в плане стабильности и игрового процесса. Это особенно важно, так как сама студия Bethesda пока не планирует выпускать новые апдейты для этой версии.

Кроме того, о ремастере отмечается, что он стал лучшим способом перепройти знаменитую RPG на современных системах. Хотя некоторые игроки остаются недовольны падением оптимизации и сохранением старых механик, большинство согласно, что это лучшая возможная реализация Oblivion для сегодняшних платформ. Благодаря активности фанатов, игра продолжает развиваться, даже без участия оригинального издателя.

Такие сообщественные проекты доказывают, что интерес к классическим RPG не угасает. Они становятся ещё одним поводом вернуться в Сиродил и провести время за приключениями, теперь с меньшим количеством ошибок и большим комфортом. Для тех, кто любит глубокий геймплей и масштабные миры, этот патч может стать обязательным к установке.