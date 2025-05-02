50 экземпляров внешнего накопителя выпущено в честь полувекового юбилея компании

Компания Buffalo, отмечающая 50-летний юбилей, анонсировала ограниченную серию внешних жёстких дисков под названием HD-SKL Skeleton Hard Disk. Всего будет выпущено 50 единиц, доступных только в Японии по цене 100 000 иен (~$700). Желающие приобрести устройство могут зарегистрироваться на официальной странице лотереи, которая проходит с 1 по 25 мая 2025 года.

История Buffalo началась в 1975 году, когда её основатель Маюми Маки представил первую продукцию — устройства для аудиооборудования, включая проигрыватели. Со временем компания расширила направление своей деятельности и занялась выпуском IT-продуктов. Первая версия «прозрачного» жёсткого диска вышла в 1998 году — это был HDD объёмом 4.3 ГБ с видимыми компонентами внутри.

Новинка 2025 года — это внешний SSD-накопитель объёмом 4 ТБ с интерфейсом USB 3.2 Gen 1 через Micro-B (до 5 Гб/с), предварительно отформатированный в exFAT. Устройство совместимо с Windows и macOS. Для визуального развлечения предусмотрен специальный софт SeekWizard, управляющий движением головок в трёх режимах: случайное позиционирование, последовательное перемещение и шаговое воспроизведение.

Размеры устройства составляют 126 x 185 x 115 мм, вес — 1.5 кг. Упаковка выполнена в виде подарочной коробки, подходящей для хранения. Накопитель повторяет концепцию первых моделей, но с современными техническими характеристиками и стилистикой открытого дизайна.

Для пользователей, которым необходимы более вместительные решения, Buffalo предлагает широкую линейку внешних дисков и NAS-устройств, доступных на международном рынке. Эта же платформа может стать интересной находкой для коллекционеров и фанатов ретро-дизайна в сфере компьютерных аксессуаров.